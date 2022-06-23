كرّم نائب وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس منصور بن هلال المشيطي 29 نحالًا سعوديًا حققوا إنجازًا دوليًّا، بالفوز بـ 73 جائزة في مسابقات (لندن هني هارودز ٢٠٢٢)، و(الجمعية العربية لتربية النحل في أبو ظبي ٢٠٢١)، و(الملتقى العلمي لاتحاد النحالين العرب في تونس 2021)، جاء ذلك خلال الحفل الذي أقامته الوزارة بمقرها اليوم لتكريم الفائزين.

وأبدى وكيل الوزارة المساعد لشؤون الزراعة الدكتور سليمان الخطيب سعادته بإنجاز النحالين وتحقيقهم مراكز متقدمة في المحافل الدولية والإقليمية، واصفًا الفوز بأنه يعزّز مكانة العسل السعودي في مصاف الدول المنتجة للعسل من ناحية الجودة والسمعة، منوهًا بأن النحل يعتبر من أهم الملقحات الحشرية التي تساهم بشكل مباشر بالأمن الغذائي، وهي مفتاح الحفاظ على التنوع الحيوي والبيولوجي.

وأوضح أن الوزارة وضعت خطة لتطوير قطاع تربية النحل وإنتاج العسل؛ عن طريق مبادرات لتحسين وحماية سلالة النحل المحلية والمحافظة عليها، وتطوير الكفاءة الإنتاجية من الملكات، والطرود وإنتاج العسل، والمنتجات النحلية الأخرى، وتنمية وحماية المراعي النحلية، وتنظيم استغلالها وتحسين الجودة بما يؤدي إلى تحقيق عوائد اقتصادية واجتماعية وفقا لرؤية ٢٠٣٠.

وأشار الدكتور الخطيب إلى جهود الوزارة لخدمة النحالين، من خلال منصة زراعي لتسهيل إصدار التراخيص لمناحل الأفراد، وتصاريح مزاولة المهنة، وتراخيص مشاريع إنتاج العسل، إضافة إلى تطبيق مرشدك الزراعي للتواصل المباشر مع الخبراء في مجال تربية النحل، مشيرًا إلى أهمية العيادات المتنقلة التي وفرتها الوزارة؛ لفحص وتشخيص أمراض وآفات النحل في مواقع النحالين مع تقديم الخدمات الإرشادية.

كما تقوم الوزارة على مشروع حماية سلالة نحل العسل في المملكة من خلال 3 برامج تهدف إلى تطوير تربية وإكثار الملكات المحلية المنتخبة، والمحسنة في محطات تربية الملكات، وإدخال التقنيات الحديثة في هذا المجال، إضافة إلى برنامج تطوير البنى التحتية، ورفع وتنمية كفاءة المحتوى المحلي وبناء القدرات، وإقامة ورش عمل ودورات تدريبية في المنحل الإرشادي للنحالين، حيث تم تقديم برنامج تدريبي لتأهيل 1500 شاب وشابة في برنامج الأساسيات في تربية النحل، وبرنامج التصنيع من منتجات النحل، وبرنامج التلقيح الصناعي لملكات النحل، وبرنامج تربية الملكات وإنتاج الطرود، وبرنامج تشخيص أمراض وآفات النحل وعلاجها.

من جانبهم، عبّر النحالون عن سعادتهم بالتكريم، مثمنين جهود الوزارة لدعم ورعاية قطاع النحل بالمملكة، وتقديم كل ما من شأنه المساهمة في تطويره، وتحسين الخدمات المقدمة لدعم النحالين، معتبرين هذا التكريم بمثابة حافز لهم لتحقيق المزيد من الإنجازات في مجال النحل، ورفع اسم المملكة في المحافل الدولية.

وفي ختام الحفل توج نائب وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس منصور بن هلال المشيطي 19 فائزًا حازوا على 60 جائزة في مسابقة (لندن هني هارودز ٢٠٢٢)، توزعت على 44 ميدالية ذهبية، و5 ميداليات فضية، وميدالية برونزية، و10 ميداليات بلاتينية، إضافة إلى فوز 7 متسابقين بالمراكز الأولى المتقدمة في مسابقة (الجمعية العربية لتربية النحل في أبو ظبي ٢٠٢١)، كما حصدت المملكة خمس جوائز في مسابقة (الملتقى العلمي لاتحاد النحالين العرب في تونس 2021)، نالها 3 متسابقين.

وحقق النحالون الجوائز في أنواع من العسل، تمثلت في: عسل السدر، السمر، الطلح، الحنطة السوداء، الأثل، الكينا، المورينغا، القرع، الرمان، الزيزفون، القتادة، وأنواع أخرى مميزة.