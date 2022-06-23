زار وزير السياحة أحمد الخطيب إمارة أندورا والتقى رئيس حكومتها خافيير إسبوت، ووزيرة الخارجية ماريا أوباتش، ووزير السياحة والاتصالات جوردي توريس لمناقشة المستجدات، وذلك بحضور السفير السعودي غير المقيم لدى الإمارة عزام بن عبدالكريم القين.

وتناول الاجتماع مستجدات الأوضاع الدولية الراهنة وسبل تعزيز العلاقات بين البلدين في كافة المجالات، ولاسيما التعاون في القطاع السياحي.

بعد ذلك نفذ الخطيب جولة سياحية ثقافية للاطلاع على أبرز معالم الإمارة، تخللتها زيارة أقدم برلمان أوروبي في العاصمة أندورا لافيلا، رافقه خلالها السفير ووزير السياحة والاتصالات في إمارة أندورا جوردي توريس، وكبار المسؤولين في الإمارة.