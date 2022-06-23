حصل تطبيق «توكلنا» على جائزة الأمم المتحدة للخدمة العامة 2022 عن فئة المرونة المؤسسية والاستجابات المبتكرة لجائحة كوفيد-19، وذلك في الاحتفالية التي أقامتها الأمم المتحدة افتراضياً ضمن المنتدى السنوي لتكريم المتميزين في الخدمة العامة؛ دعماً لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.وعدّ رئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) الدكتور عبدالله بن شرف الغامدي حصول منظومة «توكلنا» على الجائزة تتويجاً لما يحظى به القطاع التقني من دعمٍ واهتمامٍ غير محدودين من القيادة الحكيمة، وثمرة التوجيه والتمكين والدعم غير المحدود لمختلف المبادرات التي أطلقتها الهيئة، مشيرا إلى أن «سدايا» حققت العديد من الإنجازات على الصعيدين الوطني والعالمي بقدراتٍ وطنيةٍ عالية التأهيل من أبنائها وبناتها الذين يمثلون الفخر الحقيقي بإنجازاتٍ وضعت المملكة في مكانها الطبيعي في مقدمة دول العالم.لافتا إلى أن المنجز يعد تأكيداً لريادة المملكة، ومواصلتها السير للمنافسة عالمياً، وتحقيقاً لمستهدفات رؤية 2030، ويعكس ما تتمتع به «سدايا» من بُنيةٍ تحتيةٍ تقنيةٍ متطورة، وذات موثوقية عالية ساهمت في تحقيق هذا المنجز، مبيناً أن تجربة تطبيق «توكلنا» منذ إطلاقه للمرة الأولى مع بداية جائحة كورونا مروراً بجميع المراحل التي مرّ بها تؤكد مهنية شباب وشابات المملكة الذين يقفون خلف كل النجاحات المتحققة على صعيد المنظومة.