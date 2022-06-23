تطلق وزارة التعليم في الـ25 من شهر ذي الحجة القادم برنامج توطين التدريب الصيفي لإدارات التعليم بمناطق ومحافظات السعودية، وذلك لتوفير فرص تدريبية مستمرة لشاغلي الوظايف التعليمية وفق الاحتياجات التدريبية، وتستمر حتى الـ27 من شهر محرم للعام القادم 1444هـ.

ويهدف البرنامج إلى رفع مستوى الأداء المهني لشاغلي الوظائف التعليمية وفق المعايير المهنية لتحسين نواتج تعلم الطلاب وتقديم برامج تدريبية تخصصية وعامة وفقاً للاحتياجات المهنية ودعم شاغلي الوظائف لاستيفاء متطلبات الترقية من خلال حصولهم على نقاط التطوير المهني وتوفير فرص تدريبية مستدامة خلال إجازة نهاية العام الدراسي ودعم الجاهزية للتعليم والتعلم من بداية العام الدراسي الجديد.

وبينت الوزارة أن المجالات المتاحة هي المناهج الجديدة ومسارات الثانوية والمناهج وطرق التدريس والبرامج التخصصية بحسب المواد والاختبارات الدولية والتربية الخاصة والطفولة المبكرة والإدارة المدرسية والتعليم الإلكتروني وتقنيات التعليم والإرشاد والتوجيه الطلابي والقياس والتقويم والنشاط الطلابي والموهوبين والتربية الصحية والبدنية.

وأكدت أنه سيتم منح المدربين شهادة تنفيذ برنامج تدريبي واحتساب الساعات التدريبية التي يقدمها المدرب ضمن نقاط التطوير المهني للترقية، واحتساب الساعات ساعات تطوعية من خلال منصة التطوع، واعتماد عدد الساعات التدريبية في المفاضلة للترشيح للأعمال الإشرافية أو القيادية في إدارة التعليم أو داخل المدرسة والإيفاد للتدريس في المدراس السعودية في الخارج لقطاع البنين، مع منح المتدرب شهادة حضور (شهادة اجتياز برنامج تدريبي)، واحتساب الساعات التدريبية التي يحققها ضمن نقاط التطوير المهني في الترقية.