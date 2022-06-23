عقدت جمعية البر بجدة اجتماع جمعيتها العمومية العادية، مساء أمس (الأربعاء)، بمقرها الرئيسي بحي الزهراء، بحضور رئيس مجلس الإدارة الدكتور سهيل بن حسن قاضي ونائب رئيس مجلس الإدارة خلف بن هوصان العتيبي وأعضاء المجلس، والرئيس التنفيذي للجمعية المهندس محيي الدين بن يحيى حكمي وممثل مركز التنمية الاجتماعية بمحافظة جدة سالم علي الزهراني وممثل عن شركة فيصل محمود الصبان وشريكه (المحاسبون القانونيون).

وقد تم خلال الاجتماع استعراض ومناقشة تقرير المحاسب القانوني للجمعية والمصادقة على القوائم المالية والحسابات الختامية لميزانية (2021م)، وإقرار الخطة التشغيلية والموازنة التقديرية للسنة المالية الحالية 2022 م، بعد استعراض إنجازات الجمعية وخطط البرامج والأنشطة خلال العام الماضي 2021م.

بدأ الاجتماع بكلمة رئيس مجلس الإدارة الدكتور سهيل بن حسن قاضي الذي رحب من خلالها بالحضور، وتطرق إلى دلالات استعراض التقارير السنوية التي أضحت تجسد معايير الحوكمة من حيث الشفافية والإفصاح والالتزام والسلامة المالية وترجمة تشريعات الوزارة الخاصة بذلك، والتي ساهمت في تحسين أداء مؤسسات القطاع غير الربحي، كما تحدث معاليه عن حرص الجمعية على تحقيق الاستدامة المالية من خلال اهتمامها بالأوقاف وتنويع الاستثمارات، التي برز من بينها مشروع (مقصد جدة) التجاري الذي سيقام على أرض الجمعية وسيكون أحد الروافد المالية المهمة التي تساهم في تمكين واستدامة العمل الخيري.

من جهته استعرض المهندس محيي الدين بن يحيى حكمي الرئيس التنفيذي للجمعية من خلال العرض المرئي إنجازات الجمعية خلال العام الماضي وما حققته إداراتها وأقسامها من تميز وجودة في الأداء بما يصب في خدمة المجتمع، ملقياً الضوء على تطوير الخدمات في الجمعية وحرصها على تحقيق الاستدامة وتطبيق معايير الحوكمة، والتطوير الإجرائي والتقني الذي ساهم في خدمة العمل الخيري من خلال أجهزة الخدمة الذاتية والمنصة الإلكترونية والتطبيقات، ثم الخدمات الذاتية عموماً، ناهيك عن عقد الشراكات مع مختلف القطاعات بما فيها القطاع الخيري. كما استعرض جهود الجمعية في تمكين الفتيات من اليتيمات في دور الضيافة من خلال تمليكهن شققاً سكنية، بتنفيذ من الجمعية بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية، كما استعرض جهود نادي البر التطوعي، ومستودع البر، وجهود الجمعية في تدريب وتأهيل وتمكين الأسر، متناولاً مؤشرات الأداء في مختلف الإدارات، وجهود الجمعية لتطوير الأوقاف والاستثمارات.

أما المهندس سمير بن أحمد القرشي عضو مجلس الإدارة المشرف المالي فقد تحدث عن جهود الجمعية في تمكين الأيتام واليتيمات في دور الضيافة ورعايتهم وتأهيلهم ودمجهم المجتمعي ثم رسم ملامح استقرارهم الأسري والوظيفي.. وتطرق إلى حرص الجمعية على تحقيق الاستدامة المالية من خلال مشاريعها الوقفية والاستثمارية، التي تهدف إلى تمكين العمل الخيري وفق أعلى معايير الجودة وتحسين وتيسير أداء الأعمال فيه.

تلا ذلك عرض فيديو تفصيلي عن مشروع (مقصد جدة) التجاري.

ثم المصادقة على ميزانية 2021 م بالتصويت بالإجماع (حضورياً وعن بُعد)، وإقرار الخطة التشغيلية والموازنة التقديرية للعام الحالي 2022م.