برعاية مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، ‏توج البارحة (الأربعاء) محافظ الطائف الأمير سعود بن نهار بن سعود الدفعة الـ(18) من خريجي وخريجات جامعة الطائف، بمدينة الملك فهد الرياضية بالحوية، وسط حضور كبير من المسؤولين والمواطنين وأولياء أمورهم. وبلغ عدد الخريجين والخريجات (13400).

وألقى رئيس جامعة الطائف الدكتور يوسف بن عبده عسيري، كلمة رحب فيها بحضور وتشريف أمير محافظ الطائف، وتتويجه الدفعة الـ18 من خريجي وخريجات جامعة الطائف، ودعمه ورعايته، ومشاركته فرحة أبنائه، طلاب وطالبات الجامعة وأولياء أمورهم ومنسوبي الجامعة، بعد سنوات من البذل والجد والاجتهاد والتحصيل العلمي قضاها الطلبة في تحصيل العلوم من منابعها، منوها بما يحظى به قطاع التعليم من رعاية واهتمام من القيادة الرشيدة -حفظها الله-.

وهنأ عسيري الطلاب والطالبات الخريجين، وأسرهم على إنجازات أبنائهم وبناتهم، متمنياً لهم التوفيق في بداية حياة عملية مليئة بالإنجاز المتميز، متمنياً لهم التوفيق والسداد.

من جانبه أكد عميد القبول والتسجيل الدكتور وصل الله بن عبدالله السواط أن الجامعة تزف هذا العام 8370 طالبة، و5030 طالباً بإجمالي (13400) متخرج ومتخرجة من مراحل الدراسات العليا والبكالوريوس والدبلوم في مختلف التخصصات، يمثلون الدفعة الـ18 لجامعة الطائف للعام الجامعي ١٤٤٣هـ، فيما بلغ عدد الخريجين من مختلف الجنسيات غير السعودية 103 طلاب وطالبات من 23 دولة من مختلف دول العالم.

وشاهد الحضور مسيرة الطلبة، وفيلماً مرئياً قدمته إدارة العلاقات العامة والإعلام بالجامعة، كما كرّم الأمير سعود بن نهار الطلاب والطالبات الأوائل الحاصلين على مراتب الشرف، في مختلف الدرجات والتخصصات العلمية.