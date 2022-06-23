غادر ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز أمس، العاصمة الأردنية عمّان.وكان في مقدمة مودعي ولي العهد لدى مغادرته، ملك المملكة الأردنية الهاشمية الملك عبدالله الثاني ابن الحسين.كما كان في وداعه، ولي العهد في المملكة الأردنية الهاشمية الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى الأردن نايف بن بندر السديري، وسفير الأردن لدى المملكة علي الكايد، وكبار المسؤولين في الحكومة الأردنية.