بعث ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، برقية إلى ملك المملكة الأردنية الهاشمية الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، لدى مغادرته عمّان بعد زيارة رسمية، فيما يلي نصها:ملك المملكة الأردنية الهاشمية الملك عبدالله الثاني ابن الحسين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:يسرني وأنا أغادر بلدكم الشقيق أن أعرب لكم عن بالغ امتناني وتقديري لما لقيته والوفد المرافق من حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة.لقد أكدت المباحثات التي أجريناها معكم على عمق العلاقات الأخوية التي تربط بين بلدينا، والتي تهدف إلى تحقيق مصالح البلدين والشعبين الشقيقين، وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وقيادتكم.كما بعث ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء برقية إلى ولي عهد المملكة الأردنية الهاشمية الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، لدى مغادرته عمّان بعد زيارة رسمية، فيما يلي نصها:السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:يسرني وأنا أغادر بلدكم الشقيق أن أعرب لكم عن بالغ امتناني وتقديري على ما لقيته والوفد المرافق من حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة.لقد أكدت هذه الزيارة عمق العلاقات التي تربط بين بلدينا، والتي تهدف إلى تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، وتحقيق مصالح البلدين والشعبين الشقيقين في ظل قيادة سيدي خادم الحرمين الشريفين وأخيه الملك عبدالله الثاني بن الحسين.