أكد رئيس مجلس الأعيان الأردني فيصل الفايز، بأن زيارة ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز إلى الأردن، تأتي في إطار العمل على تعزيز العلاقات الأخوية السعودية الأردنية بمختلف المجالات، وبما يخدم المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين وقضايا الأمة العربية، وتحمل أهمية بالغة، فهي تأتي في ظروف استثنائية تمر بها المنطقة، ومن شأنها بحث مجمل القضايا الإقليمية وتنسيق الرؤى والمواقف بخصوصها، إضافة إلى بحث سبل البناء على العلاقات الأخوية وتعزيزها وتطويرها، بمختلف المجالات، خصوصاً الاقتصادية والاستثمارية.وأعرب عن اعتزازه بالمستوى الرفيع الذي وصلت إليه العلاقات الأخوية بين المملكة العربية السعودية والمملكة الأردنية الهاشمية، مشيراً إلى أن هذه العلاقات تنطلق من ثوابت وإستراتيجيات، تعزز مفهوم الأمن المشترك ووحدة المصير.