استقبل رئيس مجلس الشيوخ الباكستاني السيناتور محمد صادق سنجراني، أمس، بمقر البرلمان الوطني الباكستاني في إسلام آباد، فريق «مبادرة طريق مكة»، المنتدب إلى مطار إسلام آباد الدولي.وسلط سنجراني الضوء على العلاقات الأخوية التي تربط باكستان مع المملكة، مؤكداً أنها علاقات عريقة تضرب جذورها في عمق التاريخ، وتستندُ على قيم دينية وثقافية مشتركة، مثمناً الدعم الذي تقدمه المملكة لباكستان في كل المحن والأوقات الصعبة.ورفعَ الشكر والتقدير نيابةً عن أعضاء مجلس الشيوخ الباكستاني لخادم الحرمين الشريفين على ما تقدمه مبادرة طريق مكة من خدمة جليلة للحجاج الباكستانيين يَسَّرَتْ وسَهَّلَتْ عليهم السفرَ لأداء فريضة الحج.وقالَ: إنَّ هذه المبادرةَ تعكسُ حرصَ المملكة على تسخير كلِّ المقدّراتِ البشرية والتقنية الحديثة وتوظيفها لخدمة ضيوف الرحمن، مشيراً إلى أنها تُسَهِّلُ الكثيرَ للحجاج الباكستانيين، لأنها جعلَت رحلةَ الحج الإيمانية مُيَسَّرَةً وخاليةً من المصاعب، وتتسمُّ بالإجراءات السهلة، والمراعية لعنصر الوقت إلى حدٍ كبير.