أكد رئيس هيئة حقوق الإنسان رئيس لجنة مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص الدكتور عواد بن صالح العواد، حرص المملكة على مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص بجميع صورها وأشكالها وبكل الوسائل المتاحة.جاء ذلك خلال افتتاحه اليوم البرنامج التدريبي «مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص لمنسوبي حرس الحدود»، الذي يشارك فيه 100 شخص من منسوبي المديرية العامة لحرس الحدود، وذلك بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة.وأوضح أن البرنامج يُعد أحد مخرجات لجنة مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص والخطة الوطنية التي تسعى اللجنة من خلالها لوضع السبل كافة لمنع هذه الجريمة وتقديم المساعدة والدعم لضحاياها، مبيناً أن هيئة حقوق الإنسان تعمل من خلال اللجنة مع جميع الجهات المعنية، وخصوصا وزارة الداخلية لتوفير جميع الممكنات للمكافحة، ومن ذلك تدريب المختصين في جميع القطاعات.