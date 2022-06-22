يُعدّ معدّل السرعة من أهم المزايا التي يبحث عنها العملاء عند شراء جهاز راوتر جديد. ويمكن أن تشكّل أجهزة الراوتر عائقاً في الاتصال دون معدل سرعة عال، مما يتسبب ببطء الوظائف الأخرى إلى حد كبير. ويؤثر معدل سرعة الراوتر بشكل مباشر على تجربة الاتصال بشبكة الواي فاي وقدرتها على الاستفادة الكاملة من النطاق الترددي للمزوِّد.

تعزز شركة هواوي تك إنفستمنت العربية السعودية المحدودة التزامها تجاه العملاء في المملكة عبر إطلاقها لجهاز راوتر HUAWEI WiFi Mesh 7 والذي يتيح للمستخدمين مشاهدة مسلسلاتهم المفضلة والاستمتاع بتجربة الألعاب الإلكترونية السلسة وتعزيز الإنتاجية بفضل سرعات اتصال Wi-Fi 6 Plus الفائقة، مما يجعله الخيار المثالي لكل منزل.

ويمكن لجهاز HUAWEI WiFi Mesh 7 توزيع الاتصال على 250 جهازاً في مساحة 6000 قدم مربعة بسرعة عالية، مما يُتيح لكل فرد من أفراد الأسرة الاستمتاع بمزايا اتصال الإنترنت عالي السرعة بغض النظر عن مكان تواجده في المنزل أو الغرض الذي يستخدم الإنترنت من أجله.

لنتعرف الآن على المزيد حول راوتر HUAWEI WiFi Mesh 7 الغني بالمزايا التي لا بُدّ من الحصول عليه.

WiFI 6 Plus: سرعة أكبر لمختلف حالات الاستخدام

يُعدّ راوتر HUAWEI WiFi Mesh 7 موجه لشبكة Wi-Fi 6 Plus قادر على توفير التغطية الكافية للأسر الكبيرة. ويحتوي الجهاز على تقنية AX6600 ثلاثية النطاق، والتي تضم نطاق 5 جيجاهرتز وتوفر سرعات نقل بيانات تصل إلى 4804 ميجابت في الثانية ونطاق 5 جيجاهرتز منخفض يدعم ما يصل إلى 1201 ميجابت في الثانية ونطاق 2.4 جيجاهرتز لسرعات تصل إلى 574 ميجابت في الثانية1. وتدعم النطاقات الثلاثة مجتمعة في جهاز التوجيه ثلاثي النطاق سرعات تصل إلى 6600 ميجابت في الثانية، وهو ما يكفي لتلبية حالات الاستخدام المنزلي الأكثر تطلباً مثل مشاهدة محتوى الوسائط المتعددة بجودة 8K. كما يدعم راوتر HUAWEI WiFi Mesh 7 أيضاً تقنيّتيّ 4K QAM و4x4 MIMO، مما يتيح للهواتف المحمولة الاستفادة من نطاق 5G-High للاتصال بالإنترنت بسرعة عالية.

ويأتي الراوتر الجديد مزوّدا أيضاً بثماني مضخّمات إشارة عالية الأداء، كل منها مخصص لمعالجة نطاق تردد معين. ويعني ذلك أن شبكة جهاز HUAWEI WiFi Mesh 7 واحد تستطيع أن تغطي مساحة تبلغ 3000 قدم مربع. ويمتلك العملاء خيار وصل جهازيّ توجيه ذكيين لإنشاء شبكة متداخلة توفر تغطية إشارة لمنطقة تبلغ مساحتها 6000 قدم مربع. ويمكن للجهاز دعم ما يصل إلى 250 منتجا متصلا بشكل متزامن مثل الحواسيب المحمولة والأجهزة اللوحية والهواتف الذكية ومكبرات الصوت الذكية مع توفير الاتصال الثابت لجميع أفراد الأسرة.

أنجزوا المزيد مع الشبكات المتداخلة

يتميز جهاز HUAWEI WiFi Mesh 7 بخاصية HarmonyOS Mesh+ ويدعم شبكة الاتصال الفائقة ثلاثية النطاق. ويستطيع نظام الشبكات هذا أن يجمع بين القنوات ثلاثية النطاق لتشكيل اتصال متداخل يتيح للمستخدمين الاستفادة الكاملة من السرعة العالية عبر تعزيز استخدام النطاق الترددي والإنتاجية. وإضافةً إلى هذه السرعات العالية، يوفر الراوتر أيضاً الكفاءة المعززة للشبكة بنسبة 17%2.

ويستطيع المستخدمون بفضل خاصية HarmonyOS Mesh+ الاستفادة من الاتصال السلس خلال التجوال والذي يدعم ثماني تقنيات للتجوال ويخفض زمن انتقال التجوال إلى 50 مللي ثانية. هذا يمنح الأُسَر إمكانية التنقل في المنزل باستخدام أجهزتهم المتصلة دون التضحية بجودة الاتصال بالشبكة.

ويتمتع الراوتر بخاصية موازنة الأعباء Load Balancing لتحويل كثافة الاتصالات من القناة عالية السرعة إلى النطاقات الترددية الأخرى للحد من ازدحام الشبكة. ويوفر الراوتر للهواتف المحمولة معاملة تفضيلية خاصة، فيمنحها أولوية استخدام نطاق 5 جيجاهرتز عالي السرعة لتعزيز استقرار الاتصال واستقبال الإشارة، بهدف تقديم أفضل تجربة مستخدم ممكنة.

الإعداد والاتصال والإدارة بسهولة تامة

يتميز راوتر HUAWEI WiFi Mesh 7 بسهولة التركيب والإعداد، ولا يتطلب أية خبرة تقنية لإعداد الشبكة. ولا يتعين على المستخدمين سوى وصل الراوتر بمصدر طاقة واتباع التعليمات المتوفرة على تطبيق HUAWEI AI Life لإعداد شبكتهم المنزلية. كما تم تزويد الراوتر بأربعة منافذ شبكات LAN وWAN تكيفية بسرعة اتصال من فئة الجيجابت، ما يسمح للمستخدمين بوصل كابلات اتصال إيثرنت بأيّ منفذ من منافذ شبكات LAN وWAN أثناء عملية الإعداد.

ويوفر الراوتر سهولة وسلاسة مماثلة لاتصال الهواتف الذكية، حيث يدعم خاصية اتصال المدى القريب (NFC)، فيتيح للمستخدمين إمكانية وصل الهاتف الذكي العامل بنظام أندرويد بلمسة واحدة. وتبرز أهمية هذه الميزة في منحها المستخدمين القدرة على توفير الاتصال بالشبكة اللاسلكية لضيوفهم من غير الحاجة إلى مشاركتهم كلمة مرور الشبكة.

ويقدم تطبيق HUAWEI AI Life مجموعة كبيرة من أدوات إدارة الشبكات، مثل ميزة التشخيص الذكي التي تمكّن المستخدمين من التعرف على مشكلات وأعطال الشبكة بسهولة. ويوفر التطبيق للمستخدمين القدرة على مشاهدة خريطة حرارية مصوّرة لمناطق تغطية الشبكة، لمساعدتهم في اختيار المكان المناسب لوضع الراوتر، والتخلص من المناطق التي لا يصلها بث الشبكة.

ويمكن للمستخدمين الوصول إلى قائمة كاملة بالأجهزة المتصلة بالراوتر عن طريق التطبيق، ما يتيح لهم القدرة على فصل أي جهاز غير مرغوب أو غير معروف عن الشبكة. كما يستفيد الأهالي من إعدادات الرقابة الأبوية المدمجة مع الراوتر لتحديد فترات الاتصال وتقييد المحتوى المعروض لأطفالهم، لمنع تعرضهم إلى محتوى لا يناسب أعمارهم.



اتصالات الإنترنت الآمنة

يضمن راوتر HUAWEI WiFi Mesh 7 الحفاظ على خصوصية المستخدمين وأمانهم على جميع الأجهزة المتصلة في المنزل بفضل خاصية HUAWEI HomeSec. ويوفر حماية شاملة من الهجمات الضارة والفيروسات من خلال تقنيات Anti-Brute Force وLAN Firewall. كما أنه يعتمد أحدث معايير المصادقة والتشفير WPA3 لتوفير حماية إضافية للأجهزة المتصلة.

راوتر HUAWEI WiFi Mesh 3

تمتلك هواوي المزيد من خيارات أجهزة الراوتر لتناسب المستهلكين على اختلاف احتياجاتهم. وتتضمن هذه الخيارات جهاز التوجيه HUAWEI WiFi Mesh 3 الذي تم تزويده بنظام الحماية HUAWEI HomeSecTM، وخاصية التوافق مع تطبيق HUAWEI AI Life لتوفير تغطية بصرية للإشارة والكشف عن أعطال الشبكة، إلى جانب عملية إعداد بسيطة من ثلاث خطوات، مدعومة بميزة الاتصال بلمسة واحدة، لتسمح للأجهزة العاملة بنظام أندرويد بالاتصال بالشبكة بضغطة واحدة. ويدعم الراوتر نظام التشغيل +HarmonyOS Mesh، ويوفر تغطية منزلية كاملة بشبكة Wi-Fi 6 plus لسهولة استخدام أكبر.

السعر والتوافر:

راوترات Wi-Fi الذكية وعالية السرعة والموثوقة والآمنة متوفرة جميعها في المملكة العربية السعودية: يبدأ سعر HUAWEI WiFi Mesh 3 من 1199 ريال سعودي وسعر HUAWEI WiFi Mesh 7 من 1599 ريال سعودي. ويتوفر HUAWEI WiFi Mesh 7 مع مبلغ استرداد نقدي بقيمة 400 ريال سعودي ويأتي HUAWEI WiFi Mesh 3 مع مبلغ استرداد نقدي بقيمة 300 ريال سعودي. ويبدأ كلا العرضين من 22 يونيو ويستمرّان حتى 17 يوليو.