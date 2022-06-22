التقى ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، في العاصمة التركية أنقرة، اليوم (الأربعاء)، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وفور وصول ولي العهد إلى المجمع الرئاسي أقيمت لسموه مراسم استقبال رسمية.

عقب ذلك عقد ولي العهد والرئيس أردوغان لقاءً ثنائياً رحب في بدايته الرئيس التركي بولي العهد في بلده الثاني، فيما عبر سموه عن الشكر والتقدير لفخامته على الحفاوة وحسن الاستقبال التي حظي بها ومرافقوه.

ونقل ولي العهد، تحيات وتقدير خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود لفخامته، فيما حمله الرئيس التركي تحياته وتقديره لخادم الحرمين الشريفين.

كما جرى استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وأوجه التعاون والسبل الكفيلة بتطويره في مختلف المجالات، بالإضافة إلى استعراض مستجدات الأحداث الإقليمية والدولية والجهود المبذولة تجاهها وعدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

حضر الاستقبال وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز، ووزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، ووزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، ووزير الحرس الوطني الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز، ووزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ووزير الحج والعمرة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، ووزير التجارة وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، ووزير الاستثمار المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، ورئيس الاستخبارات العامة الأستاذ خالد بن علي الحميدان.

فيما حضره من الجانب التركي نائب رئيس الجمهورية السيد فؤاد أوكتاي، ووزير الخارجية مولود تشاووش أوغلو، ووزير البيئة والعمران وتغير المناخ مراد كوروم، ووزير الخزانة والمالية السيد نورالدين نباتي، ووزير الداخلية سليمان سويلو، ووزير الثقافة والسياحة محمد نوري أرسوي، ووزير الدفاع الوطني خلوصي آكار، ووزير التجارة محمد موش، والسفير التركي لدى المملكة فاتح أولوسوي، ومدير المكتب الخاص للرئيس حسن دوغان، ورئيس هيئة الاستخبارات الوطنية هاكان فيدان، ورئيس الشؤون الدينية علي أرباش، وعدد من المسؤولين.