ثمن أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز للمواطنة مريم العنزي موقفها الإنساني النبيل المتمثل بتنازلها عن قاتل شقيقها لوجه الله تعالى.



جاء ذلك خلال استقباله لها اليوم بديوان الإمارة، وقال أمير تبوك للعنزي: «عمل عظيم وتشكرين عليه وأجره كبير وستجدين صنيع هذا العمل في الدنيا والآخرة إن شاء الله تعالى».



ووصف الأمير فهد بن سلطان ما قامت به المواطنة العنزي من تنازل بالبادرة الخيرة التي تدل على التسامح والتلاحم بين أبناء المجتمع السعودي، مؤكداً أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله – يحثان دائماً لتعزيز فضائل التسامح والعفو.