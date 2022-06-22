عقد ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، اليوم (الأربعاء) لقاء ثنائيا مع رئيس جمهورية تركيا رجب طيب أردوغان، في المجمع الرئاسي في أنقرة.

وكان الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، قد وصل اليوم إلى العاصمة التركية أنقرة، وكان في استقباله الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وسط مراسم رسمية.

ورافقت فرقة الخيالة الأمير محمد بن سلمان حتى الباب الرئيسي للمجمع الرئاسي، حيث استقبله أردوغان عند مدخل المجمع. وبدأت مراسم الاستقبال الرسمية، بعزف النشيد الوطني لكلا البلدين وإلقاء التحية على منصة الشرف، ومن ثم قدم كل من ولي العهد والرئيس التركي وفد بلده للآخر.

وعقب التقاط الصور التذكارية توجه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان والرئيس التركي إلى داخل مبنى المجمع الرئاسي لبدء اجتماعهما الثنائي ومن ثم اجتماع وفدي البلدين.