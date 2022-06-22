استقبل أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز في مكتبه بقصر الحكم، اليوم (الأربعاء)، مدير تعليم المنطقة الدكتور حسن خرمي، وأمين لجنة شباب منطقة الرياض الاستشارية الدكتور محمد القحيز.

ودشن مبادرة تطوعية للجنة شباب المنطقة الاستشارية في توزيع المصحف الشريف عبر إطلاق «حساب موفر» في المنصة الوطنية للعمل التطوعي.

واستمع إلى شرح عن المبادرة والمشاركة المجتمعية الفاعلة بها وتحقيق الأهداف التطوعية من خلالها، كما كرم عضو مجلس شباب المنطقة الطالبة ليان السلطان بمناسبة حصولها على جائزة الطالب المتميز من مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للآداء التعليمي المتميز.

وهنأ الأمير فيصل بن بندر الطالبة ليان على هذا الإنجاز، متمنياً لها التوفيق والنجاح الدائم.