استقبل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، في مقر الإمارة بجدة، 19 موظفاً من منسوبي الإمارة حصلوا على الدبلوم العالي في الإدارة المحلية من معهد الإدارة العامة.

وهنأ أمير منطقة مكة المكرمة الموظفين الحاصلين على الدبلوم، سائلاً الله لهم التوفيق، وأن يُسهم حصولهم على هذه الدرجة العلمية في تطوير العمل داخل الإمارة، وينعكس إيجاباً على الخدمات المقدمة للمستفيدين.

ويهدف الدبلوم إلى إكساب الدارسين الجدارات اللازمة للقيام بمهمات وأعمال الإدارة المحلية، وخضع الموظفون خلال مدة الدراسة التي امتدت لفصلين تدريبيين إلى دراسة مكثفة في مبادئ الإدارة العامة، والإدارة المحلية، والإدارة المالية، وإدارة الموارد البشرية، والقانون الإداري، والسياسية العامة، وتطبيقات الحاسب الآلي المكتبية، والسلوك التنظيمي، والإشراف الإداري، وخدمات المستفيدين، وإدارة الأزمات، وإدارة المشاريع، والكتابة الإدارية، ومبادئ الإحصاء والتخطيط.

وعبّر منسوبو الإمارة الحاصلين على الدبلوم عن شكرهم لأمير منطقة مكة المكرمة لقاء الدعم الذي يجدونه لتطوير قدراتهم وإكسابهم مهارات جديدة، ما كان له الأثر الإيجابي في تطوير منظومة العمل بالإمارة.