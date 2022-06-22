اعتمد مدير عام تعليم الطائف الدكتور فهد بن ماجد الشريف نتائج المسابقة الوطنية لأولمبياد ريادي 2022 مسار المشاريع الريادية ومسار الأفلام الريادية (بنين - بنات) على مستوى الإدارة للمنافسة على مستوى وزارة التعليم، وتشرف عليها إدارة نشاط الطلاب وإدارة نشاط الطالبات.

وقدمت إدارة تعليم الطائف ممثلة بالشؤون التعليمية التهنئة للفائزين على مستوى تعليم الطائف والمرشحة مشاريعهم للمنافسة على مستوى وزارة التعليم.

وتهدف المسابقة لتعزيز مهارات ريادة الأعمال والمهارات الإنتاجية لطلاب وطالبات التعليم العام للإسهام في تهيئتهم لسوق العمل والعمل الحر تحقيقاً للأهداف الإستراتيجية للتعليم العام ورؤية المملكة 2030 التي أكدت تبني مشروعات ومبادرات لتعزيز مهارات ريادة الأعمال والاستثمار.

وكان من بين الأعمال المشاركة والفائزة مشروع الزميلة أميرة المولد محررة «عكاظ» في الطائف.