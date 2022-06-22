تمكنت فرق الرقابة بمكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة مع دوريات حرس الحدود بمحافظة القنفذة من ضبط مخالفين لأنظمة الصيد البحري واستثمار وحماية الثروات المائية الحية في المياه الإقليمية للمملكة.

وأوضح مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس سعيد بن جارالله الغامدي أنه تم ضبط عدد من المخالفين لنظام الصيد البحري، وبحوزتهم أدوات صيد الأسماك المخالفة، إذ تمت مصادرة تلك الأدوات، وهي 8400 متر من شباك الصيد محظوره من النايلون المبروم، إضافة إلى مصادرة «المصيد» أكثر من 1000 كيلوغرام من الأسماك، منها 38 سمكة قرش، وتم استكمال الإجراءات مع المخالفين حسب اللوائح والأنظمة.

من جهته أوضح مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة القنفذة المهندس حسن بن إبراهيم المعيدي أن حظر هذه الأنواع من الشباك يأتي حمايةً للثروة المائية الحية في المياه الإقليمية للسعودية؛ لما لها من تأثير سلبي على المخزون السمكي والكائنات البحرية وبيئة الشعاب المرجانية، إضافة إلى ما تلحقه من أضرار بمحركات الوسائط البحرية، مؤكداً استمرار وتكثيف الجولات الرقابية؛ للحد من مخالفات نظام الثروة السمكية بالمنطقة حفاظاً على الثروات المائية الحية.