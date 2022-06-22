برعاية مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل ‏يتوج اليوم (الأربعاء) محافظ الطائف الأمير سعود بن نهار بن سعود الدفعة الـ18 من خريجي وخريجات جامعة الطائف، وذلك بمدينة الملك فهد الرياضية بالحوية، إذ يبلغ عدد الطلبة الخريجين والخريجات 13400 خريج وخريجة.

ورفع رئيس جامعة الطائف الدكتور يوسف عسيري شكره وتقديره لمستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة على رعايته واهتمامه بابنائه وبناته الخريجين، مرحباً بمحافظ الطائف الأمير سعود بن نهار بن سعود وصحبه الكرام في جامعة الطائف وتتويجه الطلاب والطالبات في الجامعة بمختلف فروعها وتخصصاتها، مؤكداً أن ذلك ليس مستغرباً على قيادتنا الحكيمة، فهي تدعم أبناءها في كافة المجالات.

وقدم عسيري التهاني والتبريكات لابنائه وبناته الخريجين وأسرهم، سائلاً الله لهم التوفيق.