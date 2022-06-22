أعلنت لجنة الأحياء العشوائية بمحافظة جدة مواصلة أعمالها وفق الخطة التنفيذية والجدول الزمني المقرر، إذ شرعت بعد شهر رمضان المبارك في إزالة 7 أحياء من أصل 12 حيّاً متبقياً، وهي أحياء: بني مالك، والورود، ومشرفة، والجامعة، والروابي، إضافةً إلى حيّ العزيزية، والرحاب.

وكانت اللجنة قد أعلنت في وقت سابق تغيير مواعيد إشعار السكان وفصل الخدمات وأعمال الإزالة في عدد من الأحياء، وهي: المنتزهات، وقويزة، والعدل، والفضل، أم السلم، وكيلو 14 الشمالي، فيما سيجري استكمال أعمال الإشعارات وفصل الخدمات وصولاً لمرحلة الإزالة الكاملة للأحياء المتبقية حسب الخطة التنفيذية المعلنة سابقاً.

يذكر أن هذه الأحياء تأتي ضمن المرحلة الأولى التي تشمل 32 حيّاً عشوائياً، إذ تم الانتهاء من إزالة 20 حيّاً منها، ويجري استكمال أعمال الإشعارات وفصل الخدمات وصولاً لمرحلة الإزالة الكاملة للأحياء المتبقية البالغ عددها 12 حيّاً عشوائياً.