بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، للدوق الأكبر لدوقية لوكسمبورغ الكبرى الدوق هنري، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.

وأعرب الملك في برقيته، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب دوقية لوكسمبورغ الكبرى الصديق اطراد التقدم والازدهار.

كما بعث ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، للدوق الأكبر لدوقية لوكسمبورغ الكبرى الدوق هنري، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.

وعبر ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب دوقية لوكسمبورغ الكبرى الصديق المزيد من التقدم والازدهار.