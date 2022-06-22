بعث ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، برقية شكر، إلى رئيس جمهورية مصر العربية الرئيس عبدالفتاح السيسي، إثر مغادرته القاهرة أمس بعد زيارة رسمية، فيما يلي نصها:رئيس جمهورية مصر العربية الرئيس عبدالفتاح السيسي، حفظه الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهيطيب لي وأنا أغادر بلدكم الشقيق أن أعرب لقيادتكم عن بالغ امتناني وتقديري لما لقيته والوفد المرافق من حسن الاستقبال وكرم الضيافة، لقد أكدت المباحثات التي أجريناها معكم متانة العلاقات الأخوية المتميزة بين بلدينا، والرغبة المشتركة في تعميق التعاون بينهما في المجالات كافة، في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وقيادتكم، والتي تهدف إلى تحقيق مصالح البلدين والشعبين الشقيقين، وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.متمنياً لكم موفور الصحة والسعادة، ولبلدكم وشعب مصر الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.وغادر ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، القاهرة أمس، وكان في مقدمة مودعيه لدى مغادرته مطار القاهرة الدولي، رئيس جمهورية مصر العربية الرئيس عبدالفتاح السيسي.