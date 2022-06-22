عقد المنتدى الإعلامي السعودي - المصري، الذي نظمه المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بمصر، بمشاركة عدد كبير من القيادات الإعلامية من البلدين، وذلك على هامش الزيارة الرسمية التي يقوم بها ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز إلى جمهورية مصر العربية.وناقش المنتدى سبل تعزيز التعاون المشترك في مختلف مجالات العمل الإعلامي لتواكب متانة وقوة العلاقات بين المملكة ومصر.وتبادل المشاركون في المنتدى الآراء حول كيفية ترجمة وخدمة الإعلام لما وصل إليه البلدان من نهضة شاملة في مختلف المجالات عن طريق برامج تقام على أرض الواقع. وكان الوفد الإعلامي المرافق لولي العهد زار عددا من الجهات الإعلامية المصرية، واطلع خلال زيارته على الخدمات التي تقدمها في المجال الإعلامي والإخباري.وتبادل الوفد مع قيادات الجهات الإعلامية المصرية سبل تطوير التعاون الإعلامي وتبادل الخبرات الإخبارية، مؤكدين أهمية التعاون الإعلامي، بما يخدم العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين.