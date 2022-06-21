تضطلع زيارة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان إلى الأردن بدور كبير في تعزيز الاستثمارات السعودية في الأردن من خلال الوفد الاقتصادي والتجاري الرسمي والخاص المرافق له عبر 5 ملفات، حيث تم منذ أيام التوقيع في عمّان على اتفاقية استثمار وتطوير بين صندوق الاستثمار الأردني وشركة الصندوق السعودي - الأردني للاستثمار لتنفيذ مشروع استثماري في قطاع الرعاية الصحية بحجم استثمار (400 مليون دولار).

والمملكة كان لها الدور الأكبر في المنحة الخليجية التي قدمت للأردن في العام 2012 بإجمالي 5 مليارات دولار أو ما يعادل 3.5 مليار دينار موزعة على 5 سنوات، وقد التزمت المملكة بحصتها المقدمة إلى الأردن (1.25 مليار دولار).

وفي أبريل الماضي، أعلنت وزارة التخطيط والتعاون الدولي وسفارة السعودية في عمان، تحويل الشريحة الرابعة البالغة قيمتها 50 مليون دولار، والتي تأتي كجزء من المنحة التي قدمتها السعودية للأردن لدعم الموازنة العامة بقيمة 250 مليون دولار على مدى 5 سنوات (2018-2022) ضمن إطار مخرجات قمة مكة المكرمة.

ولعب الصندوق السعودي للتنمية دورا كبيرا بدعم تنفيذ المشاريع التنموية في مختلف القطاعات ذات الأولوية، حيث قدم الصندوق قروضا ميسرة خلال السنوات الماضية، من خلال تمويل 19 مشروعا ذات أولوية اقتصادية واجتماعية بلغت قيمتها نحو 545 مليون دولار خلال الفترة (1975-2021)، وتوزعت المشاريع على قطاعات البنية التحتية، والمشاريع الاجتماعية كالصحة والتعليم، والمياه، والطاقة، إضافة إلى دور الصندوق في إدارة المنح المقدمة من الحكومة السعودية للأردن.

وفي ملف الاستثمارات تعتبر السعودية إحدى أعلى نسب الاستثمارات الخارجية في المملكة الأردنية الهاشمية بقيمة تتجاوز (12 مليار دولار)، موزعة على قطاعات النقل والبنية التحتية والطاقة والقطاع المالي والتجاري والإنشاءات والسياحة.

وفي ملف التبادل التجاري بين البلدين وصل عام 2021 إلى نحو (4.2 مليار دولار)، حيث بلغت قيمة الصادرات الأردنية إلى السعودية خلال 2021 نحو مليار دولار، وقيمة الصادرات السعودية للأردن 3.2 مليار دولار خلال نفس العام.