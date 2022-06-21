وصل ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، اليوم، إلى العاصمة الأردنية عمان.وكان في مقدمة مستقبليه لدى وصوله، ملك المملكة الأردنية الهاشمية الملك عبدالله الثاني بن الحسين.كما كان في استقبال الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد في المملكة الأردنية الهاشمية الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى الأردن نايف بن بندر السديري، وسفير الأردن لدى المملكة علي الكايد، والأمير هاشم بن عبدالله الثاني، ومستشار الملك رئيس مجلس السياسات الوطني الأمير فيصل بن الحسين، والأمير هاشم بن الحسين، والمستشار الخاص للملك الأمير طلال بن محمد، ومستشار الملك الأمير راشد بن الحسن.كما كان في الاستقبال رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، ورئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز، ورئيس مجلس النواب عبدالكريم الدغمي، ورئيس المجلس القضائي محمد الغزو، ورئيس المحكمة الدستورية هشام التل، ورئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، ورئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف الحنيطي، ومدير المخابرات العامة اللواء أحمد حسني، ومدير مكتب الملك الدكتور جعفر حسان، ومستشارو الملك، والوزراء، وأمين عمّان، ومدير الأمن العام.وأجريت لولي العهد مراسم استقبال رسمية، وصحبه ملك الأردن إلى قصر الحسينية في موكب رسمي.