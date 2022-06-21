نيابة عن محافظ الطائف الأمير سعود بن نهار بن سعود، افتتح وكيل المحافظة ناصر بن حمود السبيعي، ملتقى الاستثمار الريادي الذي أقامته جامعة الطائف، بالشراكة مع عدد من الجهات الحكومية والقطاعات غير الربحيَّة، بحضور رئيس الجامعة الدكتور يوسف عسيري، ووكلاء الجامعة، وعدد من رجال الأعمال والمهتمين.

وأعلنت جامعة الطائف خلال هذا الملتقى - بحسب ما أوضح وكيل الجامعة للتخطيط والتنمية وخدمة المجتمع الدكتور رئيس لجنة الاستثمار علي آل زايد - عن وجود أكثر من ١٠٠ فرصة استثمارية واعدة كمواقع ومنشآت بمحافظة الطائف وفروعها، كذلك أكثر من ١٠٠ بيت خبرة كخطوة نحو الاستثمار المعرفي من خلال الاستشارات والبحوث، و٩٠ فرصة رقمية كنماذج أولية وتطبيقات واعدة ريادية، حيث بلغت البرامج التعليمية لدى جامعة الطائف أكثر من ٩٦ برنامجاً أكاديمياً وتعليمياً، كبرامج قائمة وواعدة تعزز الاقتصاد المعرفي.

من جهة أخرى، شاركت الجهات الحكومية والغرفة التجارية بأكثر من ٧٠ فرصة استثمارية بملتقى الاستثمار الريادي، حيث تنوعت الفرص الاستثمارية بملتقى الاستثمار الريادي، كفرص رقمية وبشرية ومعرفية وأصول، وتنوعت مجالاتها بما يخدم مجتمع الطائف في مجالات السياحة والتعليم والصحة والتنمية.

كما أعلنت كلية إدارة الأعمال بجامعة الطائف، بالتعاون مع مركز الابتكار وريادة الأعمال، عن برنامج «معرفة» لتأهيل وتنمية قدرات موظفي إدارات الاستثمار بالجهات الحكومية، كبرنامج تدريبي وخدمة مجتمع.

وفي الختام، وجه رئيس جامعة الطائف الدكتور يوسف بن عبده عسيري، شكره وتقديره لمحافظ الطائف الأمير سعود بن نهار بن سعود آل سعود، لرعايته ملتقى الاستثمار الريادي، وللجهات المشاركة والغرفة التجارية. وكان إجمالي الفرص الاستثمارية بملتقى الاستثمار الريادي تجاوز أكثر من ٤٠٠ فرصة استثمارية.