كشف المتحدث باسم هيئة الأرصاد حسين القحطاني لـ«عكاظ» بأن عددا من محافظات الشرقية⁩ سجلت اليوم درجات حرارة قياسية في الظل، إذ سجلت محافظة النعيرية⁩ 52 درجة مئوية (محطة أتوماتيكية)، بينما سجلت محافظة بـقـيــق⁩ 51 درجة مئوية (محطة أتوماتيكية، فيما سجلت مدينة الدمام ⁩ 50 درجة مئوية.

وأضاف القحطاني بأن اليوم، 21 يونيو يُعد بداية الصيف فلكيا وهذا ما تم رصده من ارتفاعات لدرجات الحرارة بأعلى من المعدل، وأشار القحطاني إلى أن المناطق الجنوبية خصوصا السودة التابعة لمنطقة عسير لازالت درجات الحرارة فيها منخفضة مقارنة بباقي مدن ومحافظات المملكة.