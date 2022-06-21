غادر ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، القاهرة، اليوم (الثلاثاء). وكان في مقدمة مودعي ولي العهد لدى مغادرته مطار القاهرة الدولي، الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية.

وبعث الأمير محمد بن سلمان برقية شكر، لرئيس جمهورية مصر العربية عبدالفتاح السيسي، إثر مغادرته القاهرة بعد زيارة رسمية، فيما يلي نصها:

صاحب الفخامة الرئيس/ عبدالفتاح السيسي حفظه الله

رئيس جمهورية مصر العربية

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:

يطيب لي وأنا أغادر بلدكم الشقيق أن أعرب لفخامتكم عن بالغ امتناني وتقديري لما لقيته والوفد المرافق من حسن الاستقبال وكرم الضيافة.

فخامة الرئيس، لقد أكدت المباحثات التي أجريناها مع فخامتكم متانة العلاقات الأخوية المتميزة بين بلدينا، والرغبة المشتركة في تعميق التعاون بينهما في المجالات كافة، في ظل قيادة سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وفخامتكم، والتي تهدف إلى تحقيق مصالح البلدين والشعبين الشقيقين، وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

متمنياً لفخامتكم موفور الصحة والسعادة، ولبلدكم وشعب مصر الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.

ولفخامتكم تحياتي وتقديري.

محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ولي العهد

نائب رئيس مجلس الوزراء

القاهرة: 22 / 11 / 1443هـ

الموافق: 21 / 6 / 2022م