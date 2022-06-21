في إطار زيارة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان إلى جمهورية مصر العربية بتاريخ 20 يونيو 2022م، وتأكيداً لمتانة العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، تستعرض مجموعة صافولا (شركة مساهمة عامة سعودية) وهي شركة استثمارية إستراتيجية قابضة رائدة في قطاعي الأغذية والتجزئة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أعمالها وتاريخها الاستثماري بجمهورية مصر العربية الشقيقة والتي تجاوزت قيمة أصولها 6 مليار جنيه وبإجمالي استثمارات تشغيلية تزيد عن 25 مليار جنيه مصري، وقد بدأت مجموعة صافولا رحلة استثماراتها بمصر وتوسيعها منذ مطلع التسعينات الميلادية، مما يجعل مجموعة صافولا أحد أكبر المستثمرين الإقليميين في جمهورية مصر العربية ومثالاً يحتذي به لتعزيز الشراكة الاستثمارية بين القطاع الخاص في البلدين.

وتجدر الإشارة إلى أن صافولا تملك وتدير حاليا شركات وأسواقا ومصانع متعددة تعمل في الصناعات الغذائية الاستهلاكية مثل زيوت الطعام والسمن النباتي والسكر والمكرونة والمخبوزات والأغذية المجمدة والتوابل والمكسرات والوجبات الخفيفة. بالإضافة إلى إدارتها لسلسلة متاجر للتجزئة عبر شركة بنده للتجزئة.

وتُعد جمهورية مصر العربية الشقيقة أحد أهم الاقتصادات الواعدة بالمنطقة وهو ما يدعم خطط النمو الإستراتيجية لشركة صافولا والهادفة إلى التوسع في صناعات غذائية جديدة في واحدة من أكبر الأسواق التي تنتشر بها الشركة خارج المملكة العربية السعودية، كما أن الشركة تسعى إلى التوسع في صناعات غذائية جديدة لخدمة المستهلكين في المنطقة وخاصة الأجيال الأصغر سناً مع التركيز على التوجهات العالمية لتقديم منتجات مبتكرة، وعالية الجودة.

وفي ضوء توسعة محفظتها الاستثمارية بجمهورية مصر العربية الشقيقة، فإن صافولا أعلنت في أوائل شهر يونيو 2022م استحواذها على أصول بقيمة 630 مليون جنيه من الشركة المصرية البلجيكية للاستثمارات الصناعية لصالح شركة صافولا للصناعات الغذائية، وذلك في إطار الخطط التوسعية لشركة صافولا في السوق المصرية للدخول في مجال إنتاج صناعات غذائية جديدة مثل الوجبات الخفيفة المخبوزة التي تشمل منتجات الساندويتش والكيك والكرواسون، تضاف لحصيلة المنتجات المتنوعة التي تقدمها الشركة في السوق المصرية على مدار أكثر من 30 عاماً.

جديرٌ بالذكر أن شركة صافولا للأغذية (تُعد إحدى الشركات الرائدة المملوكة لمجموعة صافولا السعودية)، والتي نجحت بفضل ممارساتها المهنية في إدارة محفظة كبيرة من العلامات التجارية لمنتجات غذائية فائقة الجودة، وتمتلك مجموعة من أشهر العلامات التجارية في سوق السلع الغذائية في مصر والتي حازت ثقة ملايين العملاء.