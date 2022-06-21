أصدر محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد الفهيد قرارا بتحويل ثمانية فروع كليات تقنية إلى كليات تقنية مستقلة في عددٍ من مناطق المملكة بعد أن حققت معايير التحول لتنضم إلى مجموعة الكليات التقنية المنتشرة في مختلف مدن ومحافظات المملكة.

وأوضح مدير عام التدريب التقني والمهني بتبوك علي البلوي أنه من ضمن فروع الكليات المتحولة فرع الكلية التقنية بمحافظة حقل لتصبح كلية تقنية مستقلة، وأن بتحول فرع الكلية التقنية بحقل إلى كلية مستقلة هي فرصة إضافية لرفع الطاقة الاستيعابية لقبول المتدربين من أجل تدريبهم وتأهيلهم للالتحاق بسوق العمل.

كما سيتم التوسع من خلال الكلية باستحداث أقسام وتخصصات تدريبية جديدة، إذ يعد هذا التحول من ضمن خطط المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني التي تُسهم في تحقيق رؤية وطننا 2030. وذكر بهذه المناسبة نسعد بزف التهاني والتبريكات لأبنائنا شباب المحافظة.