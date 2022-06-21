استقبل أمير منطقة المدينة المنورة الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز، رئيس فرع النيابة العامة بالمنطقة فهد بن عبدالعزيز الماجد، بمناسبة تعيينه رئيساً للفرع.

وهنأ الأمير فيصل بن سلمان، الماجد بهذه المناسبة، منوهاً بما يحظى به جهاز النيابة العامة من متابعة ودعم القيادة الرشيدة، متمنياً للماجد التوفيق في مهمات عمله الجديد.

من جانبه، عبر رئيس النيابة العامة بالمنطقة، عن شكره وتقديره لأمير منطقة المدينة المنورة ونائبه على دعمهما لأعمال فرع النيابة العامة ومتابعة المهمات والأعمال المناطة به لتحسين العمل التكاملي مع مختلف القطاعات الحكومية في المنطقة.