عقد ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ورئيس جمهورية مصر العربية عبدالفتاح السيسي، جلسة مباحثات موسعة بحضور وفدي البلدين.

وسبق جلسة المباحثات، انعقاد لقاء ثنائي بين الأمير محمد بن سلمان والرئيس عبدالفتاح السيسي، في قصر الاتحادية بالعاصمة القاهرة، وذلك ضمن الزيارة التي يجريها ولي العهد لجمهورية مصر العربية.

وسبق اللقاء، استقبال رسمي لولي العهد في قصر الاتحادية من قبل الرئيس المصري، حيث عزف السلام الوطني السعودي، والسلام الوطني المصري.وبعد ذلك، صافح الأمير محمد بن سلمان المسؤولين المصريين الذين حضروا لاستقباله، كما صافح الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي المسؤولين السعوديين المرافقين لولي العهد.

وتأتي زيارة ولي العهد لجمهورية مصر العربية، ضمن جولة لزيارة كل من جمهورية مصر العربية، والمملكة الأردنية الهاشمية، وجمهورية تركيا، استجابة للدعوات المقدمة إلى الأمير محمد بن سلمان، للقاء قادة هذه الدول لبحث العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، ومناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك.