تشرف بأداء القسم أمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، في قصر السلام بجدة، اليوم (الثلاثاء)، سفراء خادم الحرمين الشريفين المعينون حديثاً لدى عدد من الدول الصديقة، وعضو مجلس الشورى.

وقد أدى القسم كل من السفير المعين لدى جمهورية الصين الشعبية عبدالرحمن بن أحمد الحربي، والسفير المعين لدى جمهورية الهند صالح بن عيد الحصيني، والسفير المعين لدى جمهورية نيبال الديموقراطية الفيدرالية سعد بن ناصر أبو حيمد، والسفير المعين لدى جمهورية البيرو حسن بن محمد الأنصاري، والسفير المعين لدى جورجيا سلمان بن عبدالرحمن آل الشيخ، والسفير المعين لدى جمهورية سريلانكا الديموقراطية الاشتراكية خالد بن حمود القحطاني، والسفير المعين لدى جمهورية تشيلي خالد بن إبراهيم السلوم، والمندوب الدائم للسعودية في جنيف عبدالمحسن بن ماجد بن خثيلة، والسفير المعين لدى جمهورية فيتنام الاشتراكية محمد إسماعيل دهلوي، والسفير المعين لدى جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديموقراطية فهد بن عبيدالله الحميداني، قائلين «أُقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً لديني، ثم مليكي ووطني، وأن لا أبوحَ بسر من أسرار الدولة، وأن أحافظ على مصالحها وأنظمتها في الداخل والخارج، وأن أُؤدّيَ عملي بالصدق والأمانة والإخلاص».

كما أدى القسم، عضو مجلس الشورى عبدالرحمن بن سليمان السياري، قائلًا «أُقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً لديني، ثم لمليكي وبلادي، وأن لا أبوحَ بسر من أسرار الدولة، وأن أحافظ على مصالحها وأنظمتها، وأن أُؤدّيَ أعمالي بالصدق والأمانة والإخلاص والعدل».

وقد أعرب خادم الحرمين الشريفين، عن تمنياته لهم بالتوفيق والسداد في مهماتهم.

حضر أداء القسم، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء خالد بن عبدالرحمن العيسى، ونائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، ومساعد السكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين تميم بن عبدالعزيز السالم.