علمت «عكاظ» أن وزارة الشؤون البلدية والقروية، ممثلة بأمانة جدة، تنسق مع الجهات المختصة، لاستدعاء أحد المشاهير من مستخدمي تطبيق «سناب شات»، بعد قيامه بتوزيع ملصقات عشوائية في أحد أحياء جدة دون الحصول على ترخيص بذلك.

وفي التفاصيل، فقد عمد «مشهور السناب» المدعو (ع.ب) وزع الملصقات في أحد الأحياء، داعيا إلى البحث عن حذائه المسروق -على حد وصفه-، راصدا مبلغ 1000 ريال جائزة مالية لمن يعثر عليه، كما عمد إلى توثيق فعلته ونشرها عبر حسابه في «سناب شات».

وتأتي متابعة ورصد المخالفة في إطار حرص الجهات المعنية على القضاء على ظاهرة التشوه البصري التي تعمل وزارة الشؤون البلدية والقروية على مكافحتها والحد منها في كافة أنحاء السعودية.