ثمن الرئيس التونسي قيس سعيد جهود المملكة في تنظيم موسم الحج، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لحجاج بيت الله الحرام عاماً بعد عام.

وقال سعيد في تصريح صحفي عقب توديعه أول فوج من حجاج بلاده في مطار تونس قرطاج الدولي، اليوم (الثلاثاء): «إن المشروعات الكبرى في المشاعر المقدسة ساعدت على تيسير مناسك الحج، ومكنت ضيوف الرحمن من أداء المناسك بكل راحة واطمئنان».

وحضر حفل توديع الفوج الأول من حجاج تونس، البالغ عددهم 253 حاجاً، وزير الشؤون الدينية التونسي إبراهيم الشايبي، ووزير النقل التونسي ربيع المجيدي، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى تونس الدكتور عبدالعزيز بن علي الصقر.

وأكد السفير الصقر في تصريح صحفي بهذه المناسبة أن المملكة تتشرف بخدمة حجاج بيت الله الحرام وتسخر جميع الإمكانات ليؤدوا مناسكهم في أجواء مفعمة بالسكينة والإيمان.