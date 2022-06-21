دشن مدير الشؤون الصحية بالطائف سعيد القحطاني، صباح اليوم (الثلاثاء)، مشروع «مسعف لكل بيت» إحدى مبادرات مركز صحي السيل الصغير، التي تبنتها إدارة الإبداع بصحة الطائف وحصلت على أفضل فكرة إبداعية تمّ تقديمهما من صحة الطائف لعام 2022 لمركز الإبداع بوزارة الصحة.

وأوضح المتحدث باسم صحة الطائف سراج الحميدان أن مبادرة «مسعف لكل بيت» تهدف إلى تعزيز جانب السلامة الصحية في المجتمع انطلاقاً من رؤية المملكة 2030، التي تسعى لرفع جودة الحياة الصحية، إذ تم البداء في تدريب وتأهيل أفراد من المجتمع على كيفية التعامل مع الحالات الطارئة، وتقديم الإسعافات الأولية للمصاب لحين نقله للجهة المختصة لتلقي الخدمة الصحية المطلوبة، مما سيكون له الأثر البالغ -إن شاء الله- في التقليل من الآثار الجانبية جرّاء التعرُّض للحالات الطارئة أو التأخير في إيصال المصاب.