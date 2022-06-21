أسفرت الحملة الميدانية الموسعة التي تنفذها أمانة محافظة جدة لمعالجة الظواهر السلبية في نطاق 16 بلدية فرعية، عن رصد وإغلاق معمل مخالف بحي الربوة استغلته عمالة مخالفة كموقع لإعداد وتحضير المثلجات وممارسة أنشطة محظورة ومخالفة.

وأوضح مدير عام رصد ومعالجة الظواهر السلبية المهندس عمرو الدقس أن الأمانة تواصل حملتها الموسعة لمعالجة المخالفات البلدية والظواهر السلبية في مدينة جدة، حيث جرى رصد وضبط معمل يحمل رخصة منتهية في مبنى سكني تجاري بغرض تجهيز المثلجات بأنواعها «آيس كريم» بطريقة عشوائية، ودون مراعاة للاشتراطات الصحية، مع تدني مستوى نظافة الأواني والأدوات المستخدمة وسوء حفظ المواد. وأضاف أنه جرت مصادرة وإتلاف 180 كيلوغراما من المضبوطات قبل توزيعها وبيعها على المحلات التجارية، والإغلاق الفوري لاستكمال الإجراءات النظامية.

وأكد المهندس عمرو استمرار الجهود الميدانية لرصد ومعالجة الظواهر السلبية في جميع الأحياء، وتطبيق الإجراءات النظامية على المخالفين للحد من المخالفات البلدية ومنع الأنشطة المحظورة وغير المصرح بها.