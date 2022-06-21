أعلنت وزارة الصحة اليوم (الثلاثاء) تسجيل 1143 إصابة جديدة بفايروس كورونا المستجد المسبب لمرض «كوفيد-19»، فيما رصدت تعافي 1045 حالة، ووفاة حالتين.

ووفقا لإحصاء «الصحة» اليوم، فقد بلغ إجمالي حالات الإصابة تراكميا منذ ظهور أول حالة في السعودية 787,212 حالة، من بينها 9934 حالة نشطة معظمها مستقرة وأوضاعها الصحية مطمئنة، منها 137 حالة تتلقى الرعاية في العنايات المركزة، فيما بلغ إجمالي حالات التعافي 768,087 حالة، في حين ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 9191 حالة.

وكشفت «الصحة» أن عدد الجرعات المعطاة بلغ 66,700,629، منها 26,713,922 جرعة أولى، و25,082,132 جرعة ثانية، و14,904,575 جرعة منشطة.