استقبلت شركة مطوفي حجاج الدول العربية الفوج الأول من الحجاج العرب القادمين من جمهورية العراق عن طريق البر إلى مكة المكرمة كأول فوج عربي يصل هذا الموسم.

وفور وصولهم إلى مقر مساكنهم في مكة المكرمة كان في استقبالهم رئيس مجلس الإدارة المشرف على أعمال لجنة الحج ماهر جمال، وعضو اللجنة المشرف على قطاع شمال الجزيرة العربية فؤاد بشارة، وأعضاء اللجنة ورؤساء مراكز الخدمة الميدانية، ولجان المتابعة من وزارة الحج والعمرة.

وأقيم حفل استقبال رسمي لهم، تم خلاله تقديم الهدايا والتذكارات، ورش الورد، وسقياهم بماء زمزم، مع ترديد الأناشيد الترحيبية بضيوف الرحمن.

وبلغ الفوج الأول من الحجاج العرب القادمين من العراق أكثر من 1000 حاج تم توزيعهم على 5 مراكز خدمة ميدانية، من مختلف مناطق ومدن العراق.

ورحب رئيس مجلس الإدارة المشرف على أعمال لجنة الحج ماهر جمال الذي كان في استقبال الحجاج بمقر سكنهم في مكة المكرمة بأولى أفواج حجاج جمهورية العراق.

وأبان أن الشركة تسعى بكافة إمكاناتها إلى توفير أقصى درجات الراحة والتيسير خلال فترة أداء نسكهم بكل يسر وسهولة وفق رؤى حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز للعناية والاهتمام بقاصدي الحرمين الشريفين من الزوار والمعتمرين وضيوف الرحمن والحرص على تقديم أفضل وأرقى الخدمات والإمكانات لهم ليؤدوا مناسكهم وعباداتهم في أجواء إيمانية.

وشدد على أن الشركة حققت قفزات نحو التقدم الكبير في الأداء والإنتاجية وتوفير كل ما يحتاجه حجاجها بفضل التحول من مؤسسات إلى شراكات، بما يضمن تجويد الخدمات حتى يؤدوا نسكهم بكل يسر واطمئنان لحين عودتهم إلى بلدانهم سالمين غانمين.

من جهتهم عبر الحجاج القادمين من جمهورية العراق عن بالغ سعادتهم بالجهود التي تبذلها حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين في سبيل توفير أفضل وأرقى الخدمات لحجاج بيت الله الحرام، معبرين عن بالغ شكرهم وتقديرهم على ما وجدوه من حسن ضيافة واستقبال تعكس مدى اهتمام المملكة العربية السعودية حكومة وشعباً بضيوفها الذين يفدون إليها من كافة أقطار الأرض المعمورة لأداء مناسك فريضة الحج.