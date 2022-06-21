فيما أصدر الديوان الملكي بياناً أمس، تضمّن توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، انطلاقاً من حرص مقامه الكريم على التواصل وتعزيز العلاقات بين المملكة والدول الشقيقة في المجالات كافة، واستجابة للدعوات المقدمة إلى ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، فقد غادر ولي العهد أمس (الإثنين) لزيارة كل من (جمهورية مصر العربية، والمملكة الأردنية الهاشمية، وجمهورية تركيا)، وسيلتقي خلال هذه الزيارات بقادة هذه الدول؛ لبحث العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، ومناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك.وكان ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وصل إلى القاهرة مساء أمس.وكان في مقدمة مستقبليه في مطار القاهرة الدولي، رئيس جمهورية مصر العربية الرئيس عبدالفتاح السيسي.ويضم الوفد الرسمي لولي العهد، وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز، وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، وزير الحرس الوطني الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز، وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، وزير الثقافة الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى الدكتور عصام بن سعد بن سعيد، وزير التجارة وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد القصبي، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء محمد آل الشيخ، وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح، ورئيس الهيئة العامة للطيران المدني عبدالعزيز الدعيلج.ويضم الوفد المرافق لولي العهد، رئيس الشؤون الخاصة لولي العهد المكلف بدر العساكر، وسكرتير ولي العهد الدكتور بندر بن عبيد الرشيد، ونائب رئيس المراسم الملكية راكان الطبيشي.