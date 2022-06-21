يرعى أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، اليوم، احتفالية جائزة الأمير فهد بن سلطان للتفوق العلمي والتميُّز في عامها الـ35، وذلك بفندق جراند ميلينيوم تبوك.‏وسيكرم المتميزين في مجالات الجائزة المختلفة التي تشمل جائزة التميز في الخدمة المجتمعية، وجائزة التميز في الإبداع والابتكار، بالإضافة إلى التفوق العلمي.وأوضح أمين عام الجائزة الدكتور محمد بن عبدالله اللحيدان، أن جائزة الأمير فهد بن سلطان للتفوق العلمي والتميز تحظى برعاية ودعم مادي ومعنوي من أمير منطقة تبوك منذ انطلاق مسيرتها الممتدة لأكثر من 35 عاماً، حتى أضحت واجهة حضارية وثقافية مميزة لمنطقة تبوك، وحافزاً للتنافس بين الطلاب والطالبات في جميع مراحل التعليم العام والجامعي، ومجالاً للتميز بين الأفراد والشركات والمؤسسات الحكومية والأهلية.