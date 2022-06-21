فيما ينتهي التقديم على برنامج الابتعاث والإيفاد لشاغلي الوظائف التعليمية الخميس القادم، طالبت وزارة التعليم بالالتزام بالمدة الزمنية المحددة لإنهاء المؤهل العلمي حسب الخطة الدراسية المعتمدة من الجامعة للدرجة أو البرنامج المتقدم له والمواظبة على الدراسة من بداية العام الجامعي (خاص بالمنتظمين بالدراسة) وعدم تمديد الدراسة أو تغير التخصص أو الجامعة أو المدينة أو تأجيل الدراسة أو الانسحاب منها إلا بعد صدور موافقة مدير التعليم بالإدارة التعليمية التابع لها أو قرار من صاحب الصلاحية بالوزارة، وفي حال مخالفة هذا الالتزام لا يحق له التقدم بطلب الحصول على دورة تدريبية فصلية داخلية أو خارجية أو التقديم لأي برنامج تأهيلي لمدة عامين.واشترطت الوزارة في الإقرار الخاص بالدراسة عدم التقدم بنقل خارجي خلال مدة الدراسة من الإدارة التعليمية التابع لها، وعدم التقدم بنقل من الإدارة التعليمية التابع لها إلا بعد مضي سنتين من حصوله على المؤهل أو موافقة مدير التعليم بالمنطقة أو المحافظة، والعمل في وزارة التعليم بعد حصوله على الدرجة العلمية التي أنهاها أثناء الخدمة مدة عمل فعلية توازي فترة الدراسة أثناء الخدمة، والعمل في الوزارة بعد حصوله على الدرجة العلمية في مجال التأهيل المباشر الذي حصل عليه، وعدم المباشرة في مقر عمله إلا بعد مراجعة إدارة الإيفاد والابتعاث بالإدارة التعليمية المرشحة منها، وإنهاء الإجراءات اللازمة، وعدم التقدم لأي طلب للحصول على مؤهل علمي أو برنامج تأهيلي (فصلي داخلي أو خارجي لمدة عامين) عند إخفاقه بالدراسة (يبدأ احتسابها من تاريخ طي القيد) مع تزويد إدارة الإيفاد والابتعاث في الإدارة التعليمية الموفد منها بصورة معتمدة من التقارير الدراسية لنهاية كل فصل دراسي مع تحمل المرشح جميع ما يصدر بحقه من جزاءات أو قرارات تصدر من الإدارة العامة للإيفاد والابتعاث في حال إخلاله بأنظمة ولوائح الجامعة الدراس بها أو الشروط والضوابط العامة والخاصة بالدرجة العلمية المتقدم لها، أو عدم الالتزام بمواد لائحة الإيفاد بالدراسة بالداخل والابتعاث للخارج مع تسديد كافة الرسوم المترتبة على إيفاده بما في ذلك الراتب وبدل الانتقال الشهري إذا أنهى إيفاده بناء على قرار من الإدارة العامة للإيفاد والابتعاث ولجنة تدريب وابتعاث موظفي الخدمة المدنية؛ وفقاً للمادة السابعة من لائحة الإيفاد و(يستثنى من ذلك من ترفق مبررات تقتنع بها لجنة الإيفاد بالإدارة العامة للإيفاد والابتعاث) خاص بالدبلوم ما بعد الجامعي.وتضمنت بنود الإقرار الموافقة على المهمة التعليمية التي يتم تكليفه بها وعلى مقرها ومدتها بعد الحصول على المؤهل العلمي وفق الاحتياج التعليمي المحدد مسبقاً؛ ووفقاً لما تراه الوزارة في ذلك.