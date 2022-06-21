دشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس الأول، المشروع الطبي التطوعي لجراحة الغدة الدرقية في مدينتي قلعة السراغنة وبني ملال بالمملكة المغربية الشقيقة، بالتعاون مع رابطة العالم الإسلامي.وقام الفريق الطبي التطوعي التابع للمركز حتى الآن بإجراء 29 عملية جراحية تكللت جميعها بالنجاح، امتداداً للمشاريع الطبية التطوعية التي ينفذها مركز الملك سلمان للإغاثة بمختلف التخصصات لمساعدة الأفراد والأسر من ذوي الدخل المحدود في الدول ذات الاحتياج.من جهة ثانية، اختتم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس، الحملة الطبية التطوعية لمكافحة العمى والأمراض المسببة له في مدينة الدمازين بجمهورية السودان الشقيقة، التي نفذت خلال الفترة من 12 حتى 19 يونيو بالتعاون مع مؤسسة البصر العالمية.وقام الفريق الطبي التطوعي التابع للمركز خلال الحملة بالكشف على 3983 حالة، وإجراء 400 عملية جراحية، فضلاً عن توزيع 1409 نظارات طبية وتقديم و1810 قطرات للعيون.