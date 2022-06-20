أكد أمير منطقة القصيم، الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبد العزيز، أن مشاركة المواطنين في صنع القرار والمساهمة في البرامج التنموية، تمثل جزءاً من خدمة المواطن كون المشاركة المجتمعية هي الأساس ولها دور كبير في مبادرة برنامج التوازن التنموي، وكذلك في وسائل السلامة المرورية بالمنطقة.

وأشار أمير القصيم إلى الحرص في التوسع لتلقي آراء المواطنين في البرامج التنموية من خلال روابط تقنية تساهم في إيصال مقترحات المواطنين حيال البرامج التنموية إضافة إلى البرامج المرتبطة بالفعاليات والبرامج السياحية والمواقع التاريخية وكذلك ما يخص السلامة المرورية، بهدف خلق بيئة تفاعلية بين المواطنين وديوان الإمارة والأجهزة الخدمية المختلفة في المنطقة وجعل المواطن شريكا في صناعة القرار، مبديا اعتزازه بأن يكون للمواطن دور كبير ومؤثر في تحقيق النتائج الإيجابية.

وبين الأمير فيصل أن المواطنين سيكونون شركاء في مبادرة برنامج التوازن التنموي والخدمات التي تقدمها الجهات الحكومية، من خلال تضمين آرائهم ومقترحاتهم، لصناعة القرار في العملية التنموية وغيرها من الخدمات بمدن ومحافظات المنطقة.

يشار إلى أن أمير القصيم وجه بتفعيل منصة إلكترونية لرصد وتلقي ملاحظات السلامة المرورية في الطرقات والميادين التي ترد من المواطنين ومعالجتها من قبل الجهات المعنية، وتخصيص بريد إلكتروني لاستقبال آراء ومقترحات المواطنين حيال المبادرات والبرامج والمشاريع لمدن ومحافظات المنطقة، إضافة إلى المقترحات المرتبطة في البرامج والفعاليات والمواقع السياحية والتراثية بالمنطقة، لتحقيق مبادرة برنامج التوازن التنموي التي تأتي تأكيدا في إعطاء كل محافظة بالمنطقة حقها من التنمية ووضع خارطة للمعطيات والمنجزات أمام متخذ القرار لكي يدرس ما يمكن أن يقدم للمحافظات الأخرى.