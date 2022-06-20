أكدت وزارة الصحة أن ارتداء الكمامة بشكل مستمر في المرحلة الحالية يسهم في حماية المنشآت الصحية من خطر حدوث تفشيات لعدوى تنفسية بين الممارسين الصحيين والزوار والمرضى، ما يؤثر على صحتهم، أو الخدمات المقدمة في تلك المنشآت.

وشددت «الصحة» على أهمية الاستمرار في تطبيق الإجراءات الاحترازية بارتداء الكمامة داخل المنشآت الصحية، بعد قرار رفع الإجراءات الاحترازية والوقائية المتعلقة بمكافحة فايروس كورونا (كوفيد 19)، مشيرة إلى أن ارتداء الكمامة يسهم - بإذن الله- في خفض نسبة انتقال عدوى الأمراض التنفسية، ومنها (كوفيد 19) والإنفلونزا بمعدلات عالية، وخاصة في الأماكن التي يحتمل وجود مرضى مصابين فيها، داعية الجميع إلى التواصل مع مركز اتصال صحة (937)؛ للحصول على المعلومات الصحية، والخدمات، ومعرفة مستجدات فايروس كورونا، على مدار الساعة.