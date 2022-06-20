لا تزال 11 دولة تضم 5 بلدان عربية ممنوع سفر السعوديين إليها، بسبب تفشي فايروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، وتضم القائمة؛ لبنان، سورية، إيران، أفغانستان، اليمن، الصومال، الكونغو الديمقراطية، ليبيا، أرمينيا، روسيا البيضاء، وفنزويلا.

وكانت «الجوازات» قد أوضحت اشتراطات سفر المواطنين إلى خارج السعودية، وهي؛ أن تكون المدة المتبقية لصلاحية الجواز أكثر من 3 أشهر عند السفر للدول العربية، وأكثر من 6 أشهر للدول الأخرى، وأن تكون المدة المتبقية لصلاحية بطاقة الهوية الوطنية أكثر من 3 أشهر عند السفر إلى دول مجلس التعاون الخليجي.