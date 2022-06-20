شارك رئيس هيئة الهلال الأحمر السعودي الدكتور جلال العويسي والوفد المرافق له، في أولى اجتماعات مجلس إدارة الاتحاد الدولي للصليب الأحمر والهلال الأحمر، عقب فوز المملكة ممثلةً في الهيئة بعضوية مجلس الإدارة، في الانتخابات التي أسفرت عنها الدورة الثالثة والعشرين للجمعية العامة للاتحاد المنعقدة حاليًا بجنيف.

وشهد اجتماع مجلس إدارة الاتحاد الدولي مناقشة ميثاق المناخ والبيئة للمنظمات الإنسانية، الذي يهدف إلى تحفيز العمل الجماعي لتعظيم الاستجابة للأزمات المناخية والبيئية، خصوصا تجاه الفئات الأكثر معاناة من آثار هذه الأزمات، حيث وقعت المملكة على الميثاق، وأبدت تأييدها لأهدافه الإنسانية الكبيرة.

ويلزم الميثاق الدول الموقعة بسبعة بنود رئيسية، أبرزها: تكثيف الاستجابة للاحتياجات الإنسانية المتزايدة ومساعدة الناس على التكليف مع آثار الأزمات المناخية، وتعظيم الاستدامة البيئية إلى أقصى حد، والإسراع بخفض انبعاثات غازات الدفيئة، والتعاون عبر قطاع العمل الإنساني وخارجه لتعزيز العمل المناخي والبيئي، وتعزيز القدرات على فهم المخاطر المناخية والبيئية ووضع حلول لها.

وجاء تأييد المملكة لهذا الميثاق كونه يتوافق بشكل كبير مع أهداف رؤية المملكة 2030، ومبادرات ولي العهد البيئية، خصوصا مبادرة «السعودية الخضراء» التي تهدف إلى رفع الغطاء النباتي وتقليل انبعاثات الكربون ومكافحة التلوث وتدهور الأراضي والحفاظ على الحياة البحرية، وكذلك مبادرة «الشرق الأوسط الأخضر» التي تجمع القادة من داخل المنطقة وخارجها لمناقشة آثار تغير المناخ وخلق اقتصاد ضخم للعمل المناخي.

يذكر أن المملكة ممثلةً في هيئة الهلال الأحمر السعودي، كانت فازت بعضوية مجلس إدارة الاتحاد الدولي للصليب الأحمر والهلال الأحمر عن منطقة آسيا والباسيفيك لدورة تستمر أربع سنوات، بعدما حصدت المملكة أغلب أصوات مندوبي الدول الأعضاء في الجمعية العامة للاتحاد، وذلك للمرة الثانية في تاريخها.