أعلن برنامج الأراضي البيضاء بدء تطبيق المرحلة الثانية من الرسوم في مكة المكرمة، وجدة، وحاضرة الدمام، وذلك بعد استكمال جميع الإجراءات النظامية اللازمة، وفقاً لنتائج الدراسات السكانية والاقتصادية التي أجراها البرنامج بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، وذلك في إطار جهود البرنامج لزيادة المعروض العقاري من الأراضي المطورة في المدن الرئيسية، بما يحقق التوازن بين العرض والطلب، وتوفير الأراضي السكنية بأسعار مناسبة.

وأوضح البرنامج في بيان صحفي (اليوم)، أن المرحلة الثانية من الرسوم ستُطبق بالتزامن مع المرحلة الأولى لتشمل أكثر من 190 حياً سكنياً في المدن الثلاث بحسب الخريطة والنطاق المعتمد لكل مدينة، لتستهدف الأراضي المطورة لمالك واحد أو أكثر بمساحة 10 آلاف م2 فأكثر، أو مجموع الأراضي المطورة لمالك واحد بمساحة 10 آلاف م2 فأكثر في مخطط واحد معتمد ضمن النطاق العمراني المحدّد.

ويعمل البرنامج على التوسع في تطبيق رسوم الأراضي البيضاء وفق النطاق المستهدف للمدن الثلاث، لتطبيق المرحلتين الأولى والثانية في المدن ذاتها، والتوسع في النطاق المستهدف للمرحلة الأولى في مكة المكرمة، وذلك بعد النتائج التي حققتها المرحلة الأولى خلال الأعوام الماضية، التي أثمر عنها تطوير أكثر من 107 ملايين م2 من قبل ملاكها وأخرى تحت التطوير أو دخلت ضمن المعروض العقاري.

وسجّلت المرحلة الأولى صرف أكثر من 2.2 مليار ريال من إيرادات الرسوم لتطوير البنية التحتية، وإيصال الخدمات لأكثر من 80 مشروعاً سكنياً، وتمكين ما يتجاوز 185 ألف أسرة سعودية من الحصول على الوحدات والأراضي السكنية، ليتجاوز مجموع مساحات الأراضي المُسجلة في البرنامج 500 مليون م2 في الرياض وجدة وحاضرة الدمام ومكة المكرمة، وإصدار 9 آلاف أمر سداد منذ بداية البرنامج.

وشهد البرنامج دعماً واهتماماً في سبيل تحقيق أهدافه التي تخدم المواطن والقطاع بشكل عام، ومن بين ذلك موافقة مجلس الوزراء على تعديل لائحة رسوم الأراضي البيضاء، لتشمل 3 مراحل تنفيذية، هي: الأراضي غير المطورة بمساحة 10 آلاف م2 فأكثر ضمن النطاق الذي تحدده الوزارة في المرحلة الأولى، والأراضي المطورة التي تبلغ مساحتها 10 آلاف م2 فأكثر، والأراضي المطورة لمالك واحد بمساحة 10 آلاف م2 فأكثر في مخطط واحد في المرحلة الثانية، والأرض المطورة التي تبلغ مساحتها 5 آلاف م2 فأكثر، ومجموع الأراضي المطورة لمالك واحد التي تبلغ مساحاتها 10 آلاف م2 فأكثر في مدينة واحدة في المرحلة الثالثة.

وتضمنت التعديلات إمكانية تطبيق أكثر من مرحلة في مدينة واحدة، إضافة إلى قيام الوزارة بإجراء مراجعة دورية للوضع في أي مدينة لتقرير تطبيق الرسوم على الأراضي فيها أو تعليقه أو تطبيق مرحلة أو أكثر لتجاوز مرحلة معينة والانتقال للمرحلة التالية في المدينة ذاتها، إضافة إلى صدور أمر سامٍ كريم يقضي باحتساب فواتير رسوم الأراضي البيضاء عقوداً وامتيازات ومحررات جزائية حسب نظام إيرادات الدولة.

يُذكر أن البرنامج أعلن في وقت سابق تطبيقه المرحلة الثانية من رسوم الأراضي البيضاء في مدينة الرياض، وتوسّعه في تطبيق المرحلة الأولى في أحياء إضافية، حيث انتهت مهلة التسجيل النظامية في الرياض في 15 يونيو، كما أعلن البرنامج في بيان سابق له خطته التوسعية لتشمل مدناً جديدة ستطبق فيها المرحلة الأولى، وأوّلها حائل، ومنطقة القصيم.

ويمكن للمكلفين وملّاك الأراضي الاطلاع على تفاصيل المراحل ونطاقها وتسجيل أراضيهم عبر رابط البوابة الإلكترونية https://lands.housing.sa/ar.