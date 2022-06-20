طوّقت وزارة البيئة والمياه والزراعة منافذ العاصمة المقدسة بالكعكية والشميسى القديم والنورية والهدا البهيتة وجعرانة الحسينية بـ 7 فرق عمل مدعمة بكوادر متخصصة من الأطباء البيطريين ومساعدين بيطريين وإداريين، على مدار الساعة؛ لمنع دخول أي أغنام إلا بعد التأكد من مصدرها وسلامتها.وتقوم الفرق البيطرية بفحص المواشي بيطرياً، ورصد المخالفات الخاصة بنظامي الزراعة والرفق بالحيوان، والتأكد من الشهادات الصحية الصادرة من المكاتب والفرق البيطرية المساندة، وتسجيل أعداد المواشي المفسوحة على منصة أنعام، بالإضافة إلى 4 فرق بيطرية ميدانية في أسواق الأنعام، والطوارئ، والمساندة، وإمارة منطقة مكة المكرمة.وأكدت وزارة الزراعة، أنه في حال الحاجة للكشف داخل حظائر مورّدي ومربي الماشية؛ فإنه يجب التواصل مع الفرق الميدانية للحصول على الشهادة الصحية بعد استيفاء شروط الكشف عليها؛ ولفسحها عبر المنافذ، وذلك ضمن جهود الوزارة للتأكد من خلو الحيوانات من الأمراض قبل دخولها مكة المكرمة والمشاعر المقدسة خلال موسم الحج.وفي ذات الوقت بدأت وزارة البيئة والمياه والزراعة تنفيذ خطتها لتغطية طلب السوق المحلي للمواشي خلال موسم الحج للعام الحالي، حيث فسحت أكثر من 560000 رأس من الماشية حتى الآن، ومن المتوقع وصول ما يزيد على 800 ألف رأس من الأغنام خلال الأسبوعين القادمين.وأوضحت الوزارة أن الإرساليات الحيوانية المفسوحة الواردة للمملكة عن طريق ميناء جدة الإسلامي، بلغت نحو 560000 رأس من الماشية، بعد الكشف الظاهري والفحص المخبري؛ للتأكد من سلامة الإرساليات الحيوانية والنباتية الواردة إلى المملكة، والذي يتم على مدار الساعة، بعد التأكد من مطابقة المستندات المصاحبة لكل إرسالية وسلامتها، ومن ثم فسحها.ويقوم المختبر بفحص العينات من الإرساليات الحيوانية والنباتية الواردة عبر منفذ ميناء جدة الإسلامي؛ للتأكد من سلامتها ومأمونيتها، والحد من دخول الأمراض الوبائية والعابرة للحدود، إضافة إلى تشخيص الأمراض الحيوانية والأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان، وكذلك دعم وكالة الثروة الحيوانية في أعمال المسح والتقصي عن الأمراض الوبائية بمنطقة مكة المكرمة.